ERC veu a prop un acord però JxCat no descarta esgotar el termini del 26-M

Per primera vegada des de la investidura fallida de Pere Aragonès a finals de març, ERC va assegurar ahir que veu «a prop» un acord de govern, en constatar un «punt d'inflexió» en les negociacions, encara que JxCat vas refredar les expectatives i no descarta esgotar el termini del 26 de maig.

Després que l'1 de maig vencés l'ultimàtum que va plantejar a JxCat per aconseguir un acord i obrís la porta a governar en solitari, ERC va fer ahir un gir en el seu missatge, després de constatar un «canvi de tendència» en la reunió que van celebrar els equips negociadors dissabte a la presó de Lledoners.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va dir que veu possible un principi d'acord «en els propers dies» o fins i tot «hores», sense haver d'esgotar el termini del 26 de maig, límit per investir un nou president i evitar una repetició electoral. Vilalta va destacar la «bona predisposició i voluntat» de JxCat i va descartar «de moment» plantejar un Govern en solitari, a l'espera que fructifiquin les converses per reeditar l'actual coalició. «Aquest cap de setmana ha estat un punt d'inflexió en la direcció adequada», va dir Vilalta, que entén que «JxCat necessita cert marge més» de temps per tancar els serrells d'un acord.

En honor de la «discreció» negociadora, Vilalta va evitar concretar els avanços registrats, encara que sí va subratllar que el debat sobre la creació d'un ´estat major' del procés i el seu eventual encaix amb el Consell per la República «no és un escull».

Molt diferent va ser el to emprat per la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, que no va doinar per fet l'acord. «En aquests moments no hi ha encara un acord, estem encara treballant», va remarcar Artadi, que no percep cap «punt d'inflexió», ja que «no hi ha hagut ni un abans ni un després de l'1 de maig». Segons Artadi, les paraules de Vilalta podrien deure's al fet que ERC es fa ara enrere en l'ultimàtum que va plantejar a JxCat per aconseguir un acord abans de l'1 de maig. Artadi va posar l'accent en el fet que ERC «mai» els ha comunicat en les seves reunions en privat cap ultimàtum ni cap alternativa que passi per governar en solitari, per la qual cosa l'expressió de «punt d'inflexió» utilitzada per Vilalta pot ser simplement «una manera de justificar un ultimàtum» que solament han traslladat «a la premsa».

Malgrat que Vilalta va parlar d'un possible acord en qüestió «d'hores o dies», Artadi va rebaixar aquesta percepció d'imminència i va recordar que hi ha marge fins al 26 de maig. Per tant, desconeix si l'hipotètic acord arribarà en «3 o en 23 dies», ja que ni tan sols «la carpeta sobre l'estratègia independentista està tancada». Tant si s'aconsegueix un acord com si no, la direcció executiva de JxCat formularà una proposta abans del 26 de maig i la sotmetrà a la «validació de les bases del partit».

Per la seva banda, la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, va alertar ERC que un Govern amb JxCat «ni ha funcionat ni funcionarà», perquè les divergències entre ells són «evidents»: «No sé quants dies trigaran a adonar-se'n», va subratllar. «Veiem ERC acomplexada amb les seves coses i l'única cosa que fa és no voler adonar-se de la realitat, que és que el Govern amb Junts està fracassat i no funcionarà», va dir Romero.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va reclamar a Aragonès que compleixi amb la seva paraula i els cridi per explorar l'alternativa a què es va comprometre si encara no hi havia acord amb Junts, i que segons la seva opinió hauria de ser un Govern d'esquerres «fort i estable». Per la seva banda, el president del PPC, Alejandro Fernández, va urgir ERC i JxCat a formar Govern el més aviat possible, per donar «estabilitat» a Catalunya, i va acusar ambdues formacions de prioritzar els seus interessos de partit abans que «l'interès general».