L’ICS a la Catalunya Central col·labora en un estudi que impulsa la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses. Es tracta d’un assaig clínic de fase 3 destinat a avaluar l’eficàcia de la immunoglobulina C19-IG 20% de la companyia Grífols en persones amb una infecció recent confirmada per SARS-CoV-2 asimptomàtiques de 30 anys o més.

Es tracta d’un estudi randomitzat, doble cec, amb un grup control al qual s’administrarà placebo. L’administració del tractament serà ambulatòria i es farà un seguiment clínic de la persona en qüestió durant vint-i-vuit dies. Està previst que participin en l’estudi un total de 800 persones a tot Catalunya. El personal d’investigació que hi ha implicat forma part de l’equip dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet de l’Hospital Germans Trias.

La C19-IG 20% és una immunoglobulina humana preparada per l’administració subcutània que segueix un procés de fabricació molt similar al Xembify, que en aquest cas està elaborada a partir del plasma convalescent de donant que s’han recuperat de covid. De confirmar-se l’eficàcia d’aquest medicament, es podria fer servir com a tractament immediat després d’haver obtingut un resultat positiu en un test de detecció de SARSCoV-2 en persones amb risc de complicacions per la covid-19 tot i la vacunació, com per exemple persones immunodeprimides, receptors de transplantament d’òrgan, malalties hematològiques cròniques, o malalties digestives i reumatològiques en tractament amb anticossos monoclonals.

L’assaig clínic a la Catalunya Central va començar a finals d’abril i es duu a terme en el domicili de les persones que en formen part. En paral·lel, el febrer passat es va començar un altre assaig clínic, en aquest cas per conèixer si el tractament precoç de la malaltia amb plasma convalescent permet frenar la progressió dels pacients, així com disminuir la gravetat i durada dels símptomes.