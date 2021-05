Els darrers anys, el Sant Pare ha rebut moltes invitacions per visitar Manresa coincidint amb la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l’arribada de sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages. Fins ara, però, no havia rebut la invitació oficial per fer possible el seu viatge. El diari La Razón va informar ahir que havia confirmat que la Santa Seu havia rebut la invitació corresponent per part del cap d’estat, el rei Felip VI.

També en l’àmbit de les altes esferes estatals, l’octubre passat, tal com va informar Regió7 aleshores, en la primera trobada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb el Sant Pare, el mandatari el va convidar a visitar Espanya. En totes les ocasions, el pontífex, tenint en compte que és jesuïta i que el que se celebra és la transformació que va viure a Manresa Ignasi de Loiola, que el va portar a fundar la Companyia de Jesús, sempre ha mostrat la seva predisposició a visitar la capital del Bages, i, en concret, la Cova de Sant Ignasi, edifici aixecat on Ignasi va escriure els seus coneguts Exercicis Espirituals.

El juny de l’any passat, qui va convidar el Sant Pare va ser l’Ajuntament de Manresa, que va enviar una comitiva a Roma encapçalada per l’aleshores alcalde, Valentí Junyent, i pel superior de la Cova, Lluís Magriñà, per fer-li la petició de manera personal.

També l’ha convidat en més d’una ocasió la monja argentina i manresana sor Lucia Caram, amiga de Francesc. L’Associació Cultural Argentina de Manresa li va enviar una carta convidant-lo. I el setembre passat ho va fer el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, per part de la Conferència Episcopal Espanyola. El Papa li va respondre que «li agradaria molt», segons va explicar Omella després de la trobada.

El juliol passat, el grup municipal del PSC a Manresa va fer notar la contradicció que qui podia fer la invitació oficial al Papa com a cap d’estat a un altre cap d’estat, era el rei Felip VI, i que el 27 de setembre del 2018 l’Ajuntament va acordar amb els vots de la majoria independentista del ple declarar-lo persona no grata.