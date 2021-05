El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que un dels primers encàrrecs que farà al seu Govern serà elaborar un "nou protocol" i una "nova manera de funcionar" per evitar desnonaments fets per ordre judicial, com el d'aquest dimarts al matí al Poble-Sec. Així ho ha anunciat en declaracions a Catalunya Ràdio, després que membres dels Sindicats d'Habitatge i Arran entressin a la seu d'ERC per protestar per aquest desnonament del carrer Lleida, al conegut com a Bloc Llavors, amb l'actuació d'Antiavalots.

Aragonès, que va prendre possessió del càrrec ahir, ha dit que troba "imprescindible" que l'administració de Justícia "s'involucri" per evitar que la Brigada Mòbil dels Mossos (Brimo) actuï en casos com el d'avui.