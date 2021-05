La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar ahir que la «infraestructura» per al passaport sanitari estarà «preparada a escala europea l’1 de juny». En la roda de premsa posterior a la cimera europea, Von der Leyen va avisar els estats que és «clau» i «urgent» que tinguin els seus sistemes preparats un cop la regulació entri en vigor a mitjans de juny. Malgrat que l’acord entre Consell i Eurocambra apunta a la implementació del passaport covid com a molt tard l’1 de juliol, Von der Leyen ja va avisar que l’executiu comunitari compta «començar» al juny.

D’altra banda, els líders europeus també van acordar posar en marxa noves sancions contra Bielorússia per forçar l’aterratge d’un vol de Ryanair a Minsk per detenir el periodista dissident bielorús Roman Protasevich. Entre les noves mesures hi ha tancar l’espai aeri i els aeroports del bloc comunitari a aerolínies bielorusses, així com instar les companyies europees a evitar sobrevolar el país.