Quatre dels consellers designats per ERC al Govern presidit per Pere Aragonès -Roger Torrent, Josep Gonzàlez-Cambray, Tània Verge i Natàlia Garriga- estan immersos en processos judicials que, si prosperen, podrien implicar la seva inhabilitació. En el cas de Verge i Garriga per la seva vinculació amb el referèndum de l’1-O i, en el de Torrent, per la direcció del debat parlamentari quan presidia la cambra catalana. Els consellers prendran possessió del càrrec aquest matí. Roger Torrent, futur conseller d’Empresa i Treball, està sent investigat pel TSJC, juntament amb la resta de membres de JxCat i ERC a la Mesa del Parlament de la legislatura passada, per desobeir el Tribunal Constitucional en permetre la tramitació de resolucions a favor del dret a l’autodeterminació i per reprovar la monarquia.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, està sent investigat per la justícia, en el marc de l’operació Volhov, que dirigeix el titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, en el seu cas per la seva suposada vinculació amb un projecte econòmic sota sospita de l’exconseller d’ERC Josep Vendrell. González-Cambray va ser detingut per la Guàrdia Civil el 28 d’octubre passat.