El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va suspendre ahir provisionalment l’aixecament de la immunitat dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, permetent-los assistir la setmana vinent a la sessió de l’Eurocambra a Estrasburg sense risc a ser detinguts. Els jutges van acceptar la demanda que els tres eurodiputats van presentar el 26 de maig, en la qual demanaven al TGUE que apliqués mesures provisionals per a suspendre l’aixecament de la seva immunitat. De no haver estat així, «consideren que hi ha un risc real i imminent que puguin ser detinguts i empresonats conformement a les decisions del Parlament» Europeu, va explicar el Tribunal en un comunicat.

D’altra banda, el Ple del Constitucional ha avalat les condemnes de nou anys de presó per un delicte de sedició als Jordis per servir-se de la mobilització ciutadana als carrers per neutralitzar les decisions dels tribunals. L’aval del tribunal de garanties arriba en plena polèmica pels indults que vol concedirr el Govern espanyol als líders independentistes catalans, rebutjats de ple pel Suprem. Jordi Cuixart va defensar recentment en les seves al·legacions al Suprem sobre l’indult que no està penedit i que tot el que va fer ho tornaria a fer perquè no va cometre cap delicte; mentre que Jordi Sànchez va rebutjar informar al tribunal si bé ha dit després que no ha de demanar perdó.