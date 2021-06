La secretària general de Salut, Meritxell Masó, va assenyalar que les properes setmanes recomanaran tornar als llocs de treball presencials, en una desescalada del teletreball que ha de ser «esglaonada». «Si estem tornant a la normalitat, el proper pas immediat ha de ser el retorn a la presencialitat. Totes les persones que estan teletreballant és evident que a curt termini han de normalitzar la vida del treball, com es normalitza la vida social i econòmica. No esperarem al setembre», va afirmar Masó. Després que la Comissió de Salut Pública, amb Ministeri i comunitats, aprovés dimarts la vacunació dels menors de 40 anys per franges d’edat, el departament decidirà les properes hores quan obrirà la següent.

La següent franja d’edat serà la de les persones de 30 a 39 anys i la decisió de quan obrir-la es prendrà com a màxim avui, va apuntar Masó en la roda de premsa. Avui hi ha prevista la roda de premsa monogràfica sobre vacunació i és allà on es donaran els detalls dels següents passos del calendari de la vacunació de la covid-19.

Catalunya va votar dimarts a favor d’obrir la vacunació dels grups d’edat que queden (30-39 anys; 20-29; 12-19) per ordre descendent i de forma coincident si es considera oportú, un cop s’hagi vacunat la majoria de persones de 40 anys. El 49% de la població de 45 a 49 anys ha rebut la primera dosi i el 13% dels de 40 a 44 anys. La vacunació dels nascuts als anys 70 va començar de forma massiva dilluns de la setmana passada. Sobre les mascaretes, Masó va reiterar la posició de Salut, manifestada pel conseller Josep Maria Argimon dilluns. Catalunya aposta per aixecar-ne l’obligatorietat a l’exterior en determinades condicions. Quan s’aprovi retirar-ne l’obligatorietat, caldrà establir un protocol per regular-ne l’ús, ha apuntat la secretària general del departament.