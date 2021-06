El Govern de Boris Johnson estudia la possibilitat d’eliminar la quarantena als britànics completament immunitzats que viatgin de tornada al Regne Unit des de destins inclosos en la seva llista groga, com Espanya, va informar ahir The Daily Telegraph. L’Executiu britànic fa servir actualment un sistema «semàfor» per regular els viatges a l’estranger, que agrupa els destins segons la seva situació epidemiològica, tenint en compte el risc que plantegen per a aquest país la seva incidència de coronavirus. Així, Londres eximeix ara de quarantenes els passatgers procedents de llocs amb un risc baix (inclosos en la llista verda) i apliquen, en canvi, una quarantena de deu dies amb tests obligatoris -fets en el segon i el vuitè dia després del retorn al Regne Unit- a d’altres que, com Espanya, estan en groc (risc mitjà).