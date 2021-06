El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida a "persistir". "Queda molta feina per culminar el camí cap a la llibertat però ningú està tan decidit i preparat com nosaltres", ha dit durant la presentació del seu llibre 'Contra l'adversitat'. Junqueras ha explicat que a la seva mare la van acusar de sedició i als seus besavis també de rebel·lió i van estar a la presó. Per això ha dit que "no és tan estrany" sinó una constant generalitzada a l'Estat. Ha afirmat que això vol dir que queda feina a fer i ha fet una crida a fer-la. "La nostra feina és persistir, els que persisteixen guanyen", ha manifestat. Al llibre, Junqueras ha explicat que fa una invitació a superar l'adversitat.

Durant la presentació, al Parc Central del Poblenou, el president d'ERC ha afirmat que la presó és una adversitat més i ha considerat que també està sent una escola. Ha detallat que bona part del llibre està escrit durant el confinament estricte de la primavera del 2020 i que escrivia sovint coses que volia explicar algú i no podia en estar a la presó. Al llibre relata també la importància en la seva vida de la seva mare i la seva àvia i ha valorat que especialment les àvies van viure adversitats molt pitjor durant la guerra i la postguerra. Ha afegit que van ser les baules necessàries perquè no es trenquessin les cadenes i les ha posat com a exemple en l'actualitat. Segons Junqueras, "escola, feina i família" han de regir l'actuació de tota persona i, en el cas de la política, ho ha traduït als verbs "aprendre, treballar i estimar". L'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, els consellers Roger Torrent i Josep González-Cambray, l'exconsellera Alba Vergés i diversos membres del seu partit.