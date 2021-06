Els resultats de l’estudi d’oci nocturn per a l’anàlisi de la reobertura de l’oci nocturn que es va fer a Sitges el 20 de maig no mostren transmissibilitat del SARS-CoV-2 en el grup de participants en la prova. A la presentació dels resultats, les proves per test d’antigen ràpid (TAR) fetes van donar negatiu, i en el seguiment, segons registres electrònics de salut, en els 14 dies posteriors a la prova, no es va detectat cap infecció per SARS-CoV-2 en el grup de participants. A l’estudi clínic, a la zona de l’oci nocturn d’un tram del carrer Primer de Maig, hi vann participar 391 persones, voluntaris, treballadors i organització.