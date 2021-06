La prohibició de la limitació de les reunions a 10 persones de diferents bombolles de convivència ha passat de prohibició a recomanació aquest dilluns. Així, a partir d'ara no hi haurà límit en les trobades socials, tot i que des de les autoritats recomanen evitar grans trobades. Aquesta és una de les mesures de les noves restriccions aprovades pel Procicat que entren en vigor aquest dilluns i estaran vigents fins al 5 de juliol. A la restauració, el nombre màxim de comensals per taula passen a ser 6 persones a l'interior i 10 en terrasses. La distància entre taules o grups de taules passa de 2 metres a 1,5 metres. Aquesta mitjanit han reobert els locals d'oci nocturn i ja es poden habilitar espais de ball a festes major o envelats.

Les sales de joc, casinos i bingos, podran tancar a la 1 matinada, fins ara ho havien de fer a les 22.00 hores. Les instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats sense ventilació reforçada podran fer activitats grupals eliminant la limitació de 10 persones però limitant l'aforament en un 50%. Les activitats s'han de desenvolupar sempre amb mascareta menys a les piscines. Les assemblees d'entitats de base associativa podran tenir reunions d'un màxim de 1.000 persones a l'interior i 3.000 a l'exterior, unes limitacions que fins ara eren de 500 i 1.000 persones respectivament.

S'elimina també des d'aquest dilluns la limitació de 10 alumnes per aula en les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, i també en el lleure eductiu i inclusiu dirigit a persones amb discapacitat. Pel que fa als equipaments cívics es podran fer activitats cíviques i comunitàries grupals fins al 70% de l'aforament autoritzat si es garanteix la ventilació mínima segons la regulació vigent.