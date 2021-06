Passejar a l'aire lliure, veure la família i amics i abraçar-los i, alguns d'ells, de JxCat, viatjar a Waterloo. Aquests són alguns dels plans que els presos tenen pensats fer quan surtin indultats de Lledoners, de Puig de les Basses i de Wadras, segons han explicat a Rac1. D'altra banda, han expressat en declaracions a Catalunya Ràdio que esperen la seva sortida de la presó esperançats però amb certa incredulitat: "Fins que no arribin i no ens obrin la porta no ens ho acabarem de creure", ha expressat Carme Forcadell.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que una de les coses que més ha trobat a faltar és passejar a l'aire lliure "sense estar tancat per uns murs immensos i, per tant, poder veure no només el cel blau, sinó els horitzons oberts". El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, llista tres de les coses que vol fer: una escapada a Formentera amb la seva parella, pujar al Carlit i una anada a Waterloo per "abraçar Puigdemont", a qui no veu des de l'octubre del 2017.L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, vol "recuperar més de tres anys" perduts amb els aniversaris dels seus fills, néts o la seva mare, i recuperar també el temps amb la família i els amics. Jordi Turull té moltes ganes de tornar a Parets, i vol pujar a Josa de Cadí, veure si és capaç "de complir una promesa que va fer a les persons d'Estremera i Soto del Real"; i abraçar "els companys a l'exili". I recorda que, com d'altres, té una cita el 29 de juny amb el Tribunal de Comptes.

Josep Rull vol estar amb els seus amics, "la colla de Terrassa de tota la vida": "Enyoro poder fer un dinar, un sopar o un esmorzar". I explica que aquests dies s'han "blindat" davant la possibilitat que finalment no acabin sortint de la presó tot mantenint rutines com l'esport, partides de ping-pong o escriure cartes. I insisteix: "Si algú creu que l'indult farà que les nostres conviccions s'estovin, no s'estovaran".També Joaquim Forn té ganes d'abraçar l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Per això diu que de els primeres coses que farà serà anar a Waterloo. "També vull voltar per Catalunya i veure’m amb totes les persones que ens han escrit i ens han donat suport. I també tinc ganes de tornar a treballar i sentir-me útil", ha explicat l'exconseller, que ha lamentat que han patit "massa desenganys" sobre la seva llibertat. "Deixaré la televisió i l'ordinador [a la presó] per si algun dia hem de tornar-hi", afegeix.

Raül Romeva ha celebrat que podran estar molt més amb la seva família i que això condicionarà molt que puguin tenir "una vida una mica més normal i humana". I recorda que la mesura de gràcia "no és cap garantia" que no tornin a entrar a la presó.

Dolors Bassa desitja fer "les petites coses de cada dia": "Estar amb la família, amb els amics, tot allò que quan ets dins la presó és un dia a dia diferent”.El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha dit que el primer que farà serà abraçar els seus fills i la seva dona i, després, "visitar els milers de represaliats que, amb els exiliats, recorden que la lluita continua".