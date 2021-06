Els nou presos del procés sortiran aquest migdia de la presó en la que compleixen condemna a partir de les 12.00 hores i seran rebuts per membres del Govern i diputats, una vegada sigui efectiu l’indult parcial que va aprovar ahir el Govern espanyol. Segons fonts dels partits independentistes, està previst que els presos del procés abandonin definitivament la presó amb l’indult ja publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i que, una vegada en llibertat, facin declaracions públiques.

El Govern central va aprovar ahir un indult parcial i reversible per als nou presos del procés, als quals ha commutat les penes d’entre nou i tretze anys de presó que els va imposar el Suprem per sedició i malversació, tot i que els manté la inhabilitació per a càrrec públic i condiciona la seva excarceració a què no cometin altres delictes greus en un període d’entre tres a sis anys.

En el cas dels set presos a Lledoners, la previsió és que surtin junts de la presó a partir de les 12.00 hores, atenguin la premsa i siguin rebuts per membres del Govern i per diputats. En concret, es tracta de l’exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull, de l’exlíder de l’ANC i actual secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, i del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que porten més de tres anys i mig a la presó. També està previst que surtin cap a les 12.00 l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que està ingressada a la presó barcelonina de Wad-Ras, i l’exconsellera Dolors Bassa, que abandonarà el centre penitenciari de Puig de les Basses.

Sánchez insisteix en la concòrdia

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’indult parcial, una mesura de gràcia que l’Executiu justifica per «raons d’utilitat pública». En una breu declaració institucional sense preguntes a les escalinates del Palau de la Moncloa, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va insistir que la concessió d’aquests indults pretenen obrir una nova etapa de diàleg que acabi amb l’enfrontament a Catalunya. «Les raons d’utilitat pública tenen a veure amb la necessitat de restablir la convivència i la concòrdia en el si de la societat catalana i en el conjunt de la societat espanyola», va proclamar Sánchez. Segons ell, amb els indults «hi ha camí» per a la concòrdia en el si de la societat catalana i de la societat espanyola en general.

«El Govern central ha pres aquesta decisió perquè és el millor per a Catalunya, perquè és el millor per a Espanya i conforme amb l’esperit de concòrdia i de convivència de la Constitució espanyola». Va precisar que «Catalunya sense Espanya ni seria europea, ni pròspera ni plural, ni seria Catalunya» i «Espanya sense Catalunya simplement no seria Espanya». La mesura de gràcia va recalcar que no exigeix que els beneficiats per ella canviïn les seves idees. «No esperem tal cosa. De fet, les persones empresonades mai van ser sancionades per les seves idees, sinó pels seus actes contraris a la legalitat democràtica», va afegir. Sánchez va insistir en les seves paraules pronunciades dilluns a Barcelona en les quals va defensar que els indults no només beneficien els nou dirigents independentistes, sinó «centenars de milers de catalans i catalanes que se senten solidaris amb els que estan presos i molts d’altres a Catalunya i a Espanya que no van donar suport als seus actes però que creuen que ja han complert prou càstig». «És el moment de la política, de passar pàgina, de concentrar forces i millorar la vida del nostre poble en aquests temps de dificultats i de moltes esperances», va concloure.

Els arguments

L’Executiu de Pedro Sánchez raona, en l’informe dels indults, de 32 pàgines, al qual va tenir accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que «el càstig penal ofereix una utilitat limitada a l’hora de pacificar situacions de conflicte» com la que viu Catalunya i que, a vegades, «el compliment de penes privatives de llibertat per part de líders socials o polítics pot reforçar les lògiques del conflicte, generant una falsa percepció d’injustícia en els qui veuen als seus representants empresonats». Sobre Oriol Junqueras, l’expedient fa referència explícita al fet que va rebutjar en un article recent la via unilateral cap a la independència. En aquell escrit Junqueras deia que aquesta ruta cap a la secessió no és «viable» ni «desitjable», i donava suport a la concessió dels indults. L’Executiu també subratlla l’«evolució» del líder d’ERC «cap a la cerca de solucions dialogades per a millorar la convivència a Catalunya».

Sobre Jordi Sànchez, el Govern sosté que el seu empresonament «afecta indubtablement» a la convivència, «condicionant negativament les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya i obstaculitzant la superació del conflicte». Així, justifica el perdó al·legant que és un «destacat referent social» dins de l’àmbit independentista, fins i tot «un dels principals actors polítics de l’escena catalana» en ostentar una «doble condició», de líder social i ara com a secretari general de la tercera força política a Catalunya.

En el cas de Jordi Cuixart, el Goern repassa en l’informe la seva trajectòria i la seva «indubtable posició preeminent en la societat civil independentista» per concloure que el seu empresonament com a líder social «no contribueix positivament a rebaixar la tensió existent». Admet que part de la societat catalana comparteix el seu activisme polític i social «que són legítims i pels quals no ha estat condemnat», a diferència del que ell reivindica, i rebutja l’amnistia que predica per «inconstitucional».