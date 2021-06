Un total de 33 premis Nobel d’economia i una vintena més d’economistes destacats mostren el seu suport a Andreu Mas-Colell davant la causa que té oberta pel Tribunal de Comptes. En un article conjunt publicat a El País, els signants manifesten que Mas-Colell és una persona «de la màxima integritat» i reconeixen la seva dedicació al bé públic, així com la seva disposició a assumir responsabilitats governamentals. Davant l’absència de càrrecs específics contra ell, esperen que el tribunal eviti conseqüències «indesitjades i injustes» i alerten que financerament poden ser «desastroses» per a l’exconseller. «El professor Andreu Mas-Colell és un exemple per a tots els científics espanyols a l’exterior», remarquen els reputats economistes.