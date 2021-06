Després de 771 vespres, el Joan Bonanit (Joan Porras) deia el seu últim «bona nit» als presos del procés a Lledoners, aquest dimarts. El jove explicava que es va sentir «emocionat» quan va desitjar aquesta última bona nit als independentistes empresonats.

Recordava també com havia començat tot el 4 de juliol del 2018, quan després de l’arribada dels presos de Madrid, amb uns amics va anar al Pla de Lledoners i allà, «fruit de la impotència vaig començar a cridar consignes a favor de la independència i la llibertat». La sorpresa va arribar quan presos comuns els van respondre, fet suficient per saber que des d’allà els sentien. A partir d’aquí, en 771 ocasions, Joan Bonanit ha estat fidel a la cita cada vespre, excepte quan es va celebrar el judici i els presos van estar a Madrid, després quan els van donar el tercer grau i finalment quan les restriccions per la covid ho han impedit.

Ahir, el jove se sentia «content», perquè tots han passat «moltes nits, masses, a la presó però assegurava que té en ment que «hi ha represaliats i exiliats i la lluita ara s’ha de treballar pel seu retorn i una amnistia que pugui solucionar el conflicte».