L’independentisme celebra els indults que han permès sortir de la presó als líders del moviment que van ser condemnats pel Tribunal Suprem espanyol. Tot i això, activistes i membres d’entitats independentistes consultats per Regió7 consideren que amb els líders fora de la presó, ara cal treballar per trobar una solució per «als exiliats» i «els milers de represaliats».

La presidenta d’Òmnium Bages-Moianès, Anna Vilajosana, assegura que «l’alegria no és plena» perquè la «l’única solució global és l’amnistia per als més de 3.300 encausats i represaliats que estan patint per haver exercit els seus drets fonamentals».

L’activista Jordi Pesarrodona, que ha participat activament en els actes al Pla de Lledoners, mostra «fidelitat absoluta a l’1-O» i el seu suport «incondicional als més de 3.000 represaliats, dels quals en soc un».

Avança que en aquests moments estan debaten com continuar mostrant el suport als independentistes encausats portant actes com els que es feien al Pla de Lledoners a diferents poblacions del país. Pessarrodona també es mostra «molt content» per l’alliberament dels líders independentistes que «han pagat un preu molt perquè només van complir un mandat al qual s’havien compromès en les eleccions». Tot i això fa explícita la seva «indignació per la poca vergonya que ha tingut el ministre Iceta, que al Parlament espanyol és capaç de dir que ens perdonen».

El coordinador de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Manresa, Josep Juanola, assegura també estar «molt content» pels indultats ja que els líders independentistes «estaven en una situació que realment és molt feixuga». Afegeix que «ara el que em preocupa és que sembli que tot està solventat i no es tinguin en compte els altres represaliats i els exiliats». Per a ell, cal «centrar els esforços en la denúncia» dels processos contra els independentistes tot i que també aclareix que l’objectiu de l’ANC és continuar treballant per la independència. Per això, remarca que en el cas del Bages s’ha creat la plataforma el Bages pels Drets Civils perquè «la lluita contra la repressió no sigui un fre per tirar endavant amb la independència».