Després de l'anunci del Tribunal de Comptes, que demana a una quarantena d'excàrrecs de la Generalitat una fiança de 5,4 milions d'euros per les despeses suposadament irregulars i a favor del procés, en l'acció exterior del Govern des del 2011 al 2017, diferents personalitats com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, han mostrat el seu desacord amb la decisió del Tribunal. "Franquisme de fons i forma", ha expressat l'expresident al seu compte de Twitter. Per altra banda, la diputada del PPC, Lorena Roldán, ha declarat que des del seu partit demanaran que els investigats "tornin fins a l'últim cèntim" dels diners "malversats".

Carles Puigdemont

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha referit a través del seu compte de Twitter a la fiança d'1,9 milions d'euros que li reclama el Tribunal de Comptes per l'acció exterior del Govern entre el 2011 i el 2017. "Ara mateix Boye té només tres hores per llegir 504 pàgines de l'informe de la inquisició espanyola dita Tribunal de Comptes. I després només tindrà 10 minuts per fer les al·legacions, independentment del nombre de persones que defensi. Franquisme de fons i forma", ha lamentat. L'expresident també ha assenyalat que la fiança ja ha estat explicada abans amb "luxe de detalls" a través dels mitjans de comunicació.

Ara mateix, en @boye_g té només 3 hores per llegir 504 pàgines de l'informe de la inquisició espanyola dita Tribunal de Cuentas, i després només tindrà 10 minuts per fer les al·legacions, independentment del nombre de persones a qui defensi. Franquisme de fons i de forma. — Carles Puigdemont (@KRLS) 29 de junio de 2021

Oriol Junqueras

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha denunciat que el Tribunal de Comptes li reclami 1,9 milions d'euros de fiança per l'acció exterior de la Generalitat mentre en va ser vicepresident. "Una vegada més, la repressió s’abraona sobre nosaltres i sobre les nostres famílies. No renunciarem mai al combat per l’amnistia", ha declarat el líder republicà a través de Twitter.

El Tribunal de Cuentas em demana gairebé 2 milions d’euros per haver defensat la democràcia. Una vegada més, la repressió s’abraona sobre nosaltres i sobre les nostres famílies. No renunciarem mai al combat per l’amnistia! https://t.co/HwFvH24XCB — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 29 de junio de 2021

Raül Romeva

Per la seva banda, Raül Romeva, conseller d'Acció Exterior del Govern de Puigdemont i a qui el Tribunal de Comptes demana un màxim de 2,1 milions d'euros, ha expressat "tota l'estima i suport" als companys que "també reben la ràbia de l'Estat". "Som encara en plena venjança, i l'única solució real també és allà on era: amnistia i autodeterminació", ha continuat Romeva.

Tota l'estima i suport a les companyes i companys que avui també reben la ràbia de l'Estat. Som encara en plena venjança, i l'única solució real també és allà on era: amnistia i autodeterminació. https://t.co/A7H8G8lCii — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 29 de junio de 2021

Lorena Roldán

La diputada del PPC Lorena Roldán ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de premiar la "deslleialtat" i la "corrupció" dels líders independentistes condemnats per l'1-O amb la concessió dels indults. En roda de premsa aquest dimarts al Parlament, Roldán ha avisat que el seu partit demanarà que els investigats pel Tribunal de Comptes "tornin fins a l'últim cèntim" dels diners "malversats". Per la diputada del PPC, el president espanyol "no només ha pactat amb els separatistes", sinó que també "els ha premiat". "Hauríem d'anar tots preparant els recursos davant del Tribunal Suprem", ha apuntat. D'altra banda, Roldán ha descrit Sánchez com "el cooperador necessari de la segona part del procés".

Quim Torra

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha valorat com una "absoluta indecència" les fiances milionàries que el Tribunal de Comptes ha comunicat a una quarantena d'excàrrecs del Govern per l'acció exterior entre 2010 i 2017. "Una mostra més de la barbàrie amb què l'Estat utilitza tots els seus tentacles per a destrossar famílies", ha assenyalat. Torra ha demanat que no "es compti" amb ell per "blanquejar els culpables", que ha assegurat que són "els governs espanyols del PP i del PSOE i Unides Podem".

Una absoluta indecència, una mostra de la barbàrie amb què l’Estat utilitza tots els seus tentacles per a destrossar famílies. I no, amb mi que no es compti per blanquejar els culpables: els governs espanyols del PP i del PSOE i PODEMOS. https://t.co/3Mz42zW4hK — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 29 de junio de 2021

Artur Mas

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha denunciat aquest dimarts que l'estat espanyol persegueix la seva mort "política i civil". Mas ho ha qualificat d'un nou "abús de poder" i s'ha preguntat si el govern de Pedro Sánchez pensa fer alguna cosa davant aquesta "injustícia monumental". En aquest sentit, l'expresident ha recordat que es troben en una situació d'indefensió absoluta. "Primer pagues i després et jutgen", ha lamentat, "sense haver demostrat que existeix algun tipus d'irregularitat".

Mas ha insistit que es tracta d'un nou cas de "repressió" a partir de dos eixos que ha deixat ben clars: "el càstig i la venjança". Segons l'expresident el Tribunal de Comptes els busca per "les seves idees", aquesta vegada totalment fora "dels marcs legals", ja que el mòbil és l'acció exterior. "És el que havíem fet sempre, i el que fan també totes les altres comunitats autònomes, ajuntaments i diputacions", ha remarcat, "a ningú més se'l persegueix per això".

Gonzalo Boye

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha denunciat que el procediment al Tribunal de Comptes per l'acció exterior de la Generalitat és una "presa de pèl" i ha criticat haver conegut els imports de les fiances per la premsa. En una atenció als mitjans aquest dimarts abans d'entrar a la compareixença, Boye ha afirmat que es produeix "indefensió". L'advocat ha dit que l'informe de l'organisme té "manca de solvència tècnica" i ha argumentat que el Tribunal de Comptes està "assumint competències que no té, com és la derogació implícita de l'Estatut de Catalunya per la via de coartar l'acció exterior, contemplada a l'Estatut".

Francesc Homs

L'exconseller Francesc Homs, també abans que se li notifiqués l'acta de liquidació, ha criticat haver-la conegut pels mitjans de comunicació. Homs ho ha considerat "escandalós" i ha dit que "Il·lustra la categoria d'aquest denominat tribunal", que els ha "negat sistemàticament" poder conèixer-la amb més temps per poder "preparar a consciència" les al·legacions que podran fer aquest dimarts.