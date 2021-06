La Comunitat de Madrid suma ja 526 casos positius de coronavirus vinculats als brots originats en viatges de fi de curs realitzat les últimes dues setmanes a Mallorca, dels quals 493 són estudiants i 33 són casos secundaris, entre els quals una persona (el pare d’un alumne) ha requerit ingrés hospitalari. Fonts de la Conselleria de Sanitat madrilenya han informat també que hi ha més de 2.600 contactes en quarantena.

Diverses comunitats autònomes han notificat prop d’un miler positius en coronavirus vinculats als viatges de final de curs a Mallorca, sent la Comunitat de Madrid la més afectada amb 526 contagis. A la Catalunya Central hi ha comptabilitzats 71 alumnes contagiats en viatges de final de curs, 54 positius dels quals arribats de Mallorca i 17 de Banyoles. Els contactes estrets a les nostres comarques ascendeixen a 310.

La Comunitat de Madrid, el País Valencià, Múrcia, Castella-la Manxa, Galícia, Catalunya, el País Basc i Aragó són els territoris on s’han confirmat contagis en les últimes dues setmanes arran dels viatges. Els contagis van començar a un concert, que va ser desallotjat per la Policia per l'incompliment de les mesures preventives com la distància de seguretat i l’ús de mascaretes, i a festes a hotels i barcos a l’illa a les quals van assistir aquests joves des de mitjans d’aquest mes.