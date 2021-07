Portugal va reprendre ahir el toc de queda entre les 23.00 i les 05.00 hores a les principals ciutats del país, entre les quals Porto i Lisboa, per l’alta incidència de covid causada pel predomini de la variant delta, cosa que afecta prop de quatre milions de ciutadans. La Direcció General de Salut (DGS) de Portugal va notificar ahir 2.436 nous contagis, dels quals el 56% a la regió de Lisboa i el 22,7% a la zona nord del país.

Els ingressats van créixer en les 24 hores anteriors en 23 persones, a 532 hospitalitzats, dels quals 118 romanen en vigilància intensiva. La incidència a 14 dies ha pujat fins als 189,4 casos per cada 100.000 habitants i l’índex Rt, que mesura les persones que contagia cada infectat, també puja fins a 1,16. La major incidència del país es registra a Lisboa i l’Algarve, amb el consell de Lisboa en 595 casos, segons les dades actualitzades ahir per la DGS. Les principals ciutats de l’Algarve, una de les zones més turístiques, també tenen alta incidència. Lisboa continuarà blindada els caps de setmana per controlar l’expansió, i per això des d’ahir a les 15.30 h fins a les 5.00 hores del dilluns no s‘hi s’hi podrà entrar ni sortir-ne, excepte causes de força major o si es té certificat covid de vacunació.