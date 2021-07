Un avís real d'entrada d'almenys un avió no identificat i sense pla de vol rus ha desmuntat en qüestió de minuts la declaració davant la premsa que estava tenint lloc entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la República de Lituània, Gitanes Nauséda, en la base militar de l'OTAN a Siuliai.

La declaració acabava d'arrencar, davant dues Eurofighter de l'Exèrcit de l'Aire. Espanya participa en la missió de l'OTAN que protegeix l'espai aeri bàltic, i té un contingent desplaçat de 138 efectius. Els països de l'Aliança roten cada quatre mesos i a Espanya hi anirà l'1 de setembre.

Nausédas ha començat el discurs d'agraïment a la col·laboració d'Espanya. En plena declaració, s'han acostat corrent dos pilots de l'Ala 14 de l'Exèrcit. "Alpha Scramble", han cridat. És a dir, un avís real, no un simulacre. En aquest moment, la delegació espanyola, la premsa i el contingent que estava assistint a l'acte han hagut d'apartar-se ràpidament.

Sempre que hi ha un avís d'amenaça real, 'Alpha Scramble' (i no 'Tango Scramble', que és sinònim de simulacre), dos avions de combat han de sortir de manera immediata, en menys de 15 minuts, per a interceptar l'aeronau russa i identificar-la. Quan els controladors a la ciutat de Kaunas perceben que es cola en l'espai aeri una o diverses aeronaus sense pla de vol i sense matrícula, han de llançar el senyal d'alarma, que és rebuda en la base de Siulaiu. I en aquest moment s'han d'activar els Eurofighter per a identificar els avions. Els fets d'aquest dijous són una situació "relativament freqüent", segons indicaven fonts del contingent espanyol, que precisament és l'encarregat de protegir l'espai aeri bàltic, fronterer amb el gegant rus (ni Lituània ni Letònia ni Estònia tenen caces per a enfrontar aquestes amenaces).

Sánchez, en l'última jornada de la seva gira bàltica, va iniciar la seva agenda a Lituània visitant aquesta base aèria en la qual existeix un contingent espanyol que participa en la missió de policia aèria bàltica enfront de possibles amenaces russes. Ja a Vilnius (la capital), es reuneix amb la primera ministra del país, Ingrida Simonyte. L'agenda en aquest país es completa amb un recorregut pel centre de la capital així com amb una trobada amb el president de la Federació Lituana de Bàsquet, Arvydas Sabonis, en un altre temps jugador del Reial Madrid.