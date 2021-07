Els Bombers treballen en un incendi de vegetació entre Lloret de Mar i Tossa de Mar (Selva). Les flames han començat cap a les 11.18 hores a la GI-682 quan una furgoneta s'ha incendiat i el foc s'ha estès a la massa forestal. En l'extinció hi treballen 36 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris (un helicòpter de comandament, un de coordinació, 4 bombarders i 4 avions de vigilància i atac). L'incendi afecta unes 3,2 hectàrees. Les flames han anat en ascendent fins a arribar a dalt de tot d'una carena, on es concentren els esforços dels bombers i on s'estan produint focus secundaris. Tot i això, el foc ha anat perdent intensitat i queda flama en un terç de la superfície afectada. S'han desallotjat preventivament vuit cases properes pel fum.

Els Bombers estan remullant la zona on ja no hi ha flama per evitar revifalles. Del total de 3,2 hectàrees afectades pel foc, 0,6 són forestals. La resta, és vegetació urbana de la urbanització Font de Sant Llorenç.

El foc ha obligat també a tallar la carretera Gi-682 en els dos sentits de la marxa.

Foc a Riner i a Tiana

D'altra banda, els Bombers treballen també un incendi a Riner (Solsonès), a la zona de la Serra. Segons els Agents Rurals, aquest foc ha estat causat per un llamp. El cos d'emergències ha rebut l'avís poc després de la una de la matinada. El foc ha començat en una zona agrícola, però ha acabat entrant en zona forestal, on se l'ha pogut aturar. Inicialment, i durant la matinada, hi han treballat 16 dotacions terrestres. Ara es mantenen 13 vehicles remullant la zona.

Per últim, els Bombers han treballat en un altre incendi forestal a Tiana (Maresme), al camí de can Garra. L'avís d'aquest foc ha arribat a les 11.40 hores. S'han activat sis dotacions terrestres i un helicòpter de comandament. El foc està envoltat pels bombers des de les 12.22 hores i s'està remullant la zona amb quatre dotacions terrestres.