El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha constatat que la cinquena onada està "de baixada" en termes de contagis i espera poder tornar a la normalitat "dintre de poc". Durant la sessió de control al Parlament, ha admès que no s'esperaven aquesta explosió de casos, sinó que preveien un repunt que ja s'hauria controlat el 15 de juliol. Aquest dimecres, el cert és que les dades epidemiològiques milloren: la velocitat de contagi (Rt) baixa 5 centèsimes i se situa en 0,99, després de diverses setmanes de superar l'1. El risc de rebrot disminueix 55 punts, fins als 1.176. S'han notificat 12 morts més i el total des de l'inici de la pandèmia arriba a 22.352.

"Portem una setmana que hem arribat al pic i estem de baixa", ha insistit Argimon, que ha afegit que aquesta situació no és "única i exclusiva" de Catalunya i ha remarcat que ja hi ha més del 80% dels contagis que són de la variant Delta. Per la seva part, el diputat de Vox Antonio Gallego ha demanat la dimissió d'Argimon. "La seva negligència costa vides i arruïna moltes famílies", ha dit.

Argimon ha reconegut que esperaven un repunt amb unes velocitats de contagi de 2, però la realitat ha superat les previsions. Per la seva part, Gallego ha recriminat que el Govern es passés la primera part de la pandèmia assegurant que "Espanya mata" i ara no hagi previst aquesta nova onada. "La seva negligència costa vides i arruïna moltes famílies i això no s'arregla reconeixent errors. En una empresa privada ja estaria al carrer, faci's un favor i dimiteixi", ha reclamat.

Per la seva part, la diputada del PPC Eva Parera ha demanat a Argimon que incorpori el sistema privat al procés de vacunació com es fa amb la grip per així poder descongestionar l'atenció primària. El conseller li ha replicat que quan es va fer una crida a participar en la vacunació s'hi podien apuntar professionals de la pública i també de la privada. Ha afegit que si no es vacuna més és perquè no hi ha més dosis, i ha reconegut que la vacunació té ara un ritme una mica més baix.