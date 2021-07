El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar ahir, durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament, que a l’executiu no li «tremolarà el pols» en impulsar noves mesures o allargar les restriccions actuals amb l’objectiu de frenar l’increment de casos i contagis de covid-19. Així, en resposta a les critiques que van fer CUP i En Comú Podem per una desescalada massa ràpida, Aragonès va voler assumir «tota la responsabilitat i l’autocrítica», tot admetent que «no esperaven» que el repunt de casos fos tan alt i tan ràpid. Amb tot, va avisar que les restriccions es mantindran «fins que sigui necessari» per tenir la situació sota control.

El president Aragonès va voler deixar clar que el Govern és molt conscient que, amb les dades de la pandèmia actuals a la mà, hi haurà «un estiu amb nivell d’incidència elevat i encara hi haurà afectació en CAP i hospitals per a dies». «Les mesures les mantindrem fins que sigui necessari», va dir com a resposta als nivells de contagi i ocupació hospitalària que s’estan recollint. I és que, segons el president, al Govern no li «tremolarà el pols» davant l’avenç del virus i seguirà «prenent mesures si fa falta».

En escoltar algunes crítiques dels grups parlamentaris, el president va recordar que dues setmanes enrere, quan les dades no eren tan cridaneres, les aportacions dels partits no eren com les d’ara. «Hem de ser tots una mica honestos amb els plantejaments», va dir, retraient als grups les crítiques per una cinquena onada que, segons ell, «no era previsible quan es va produir, perquè va ser de cop, en pocs dies, amb nova variant, en un context de vacunació que feia preveure que no seria així». «Esperàvem tots un cert creixement però molt mes moderat, no tan exponencial», va dir. Per això, Aragonès, «des de tota l’autocrítica que calgui», va considerar que «és evident que la situació que ens hem trobat no s’hauria d’haver produït». «Soc el primer en assumir tota la responsabilitat perquè el Govern es col·legiat i tot el que facin els meus consellers és cosa meva», va afegir.

El president del grup de JxCat, Albert Batet, va assegurar que aquesta nova onada de la covid-19 «ha agafat tothom amb el peu canviat». Menys suau va ser el portaveu d’En Comú Podem, David Cid, que va concloure que el d’Aragonès és «el Govern de la repetició dels errors» i de «les anades i vingudes».