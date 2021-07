El Govern ha ampliat el toc de queda nocturn per 165 municipis, una setmana més, després de rebre l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i ha avisat que serà un altre estiu de restriccions per contenir un coronavirus que segueix i seguirà omplint els hospitals de malalts. «Estem lluny encara de poder relaxar-nos», va dir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa juntament amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el d’Interior, Joan Ignasi Elena, en què va confirmar que avui a mitjanit entrarà en vigor el toc de queda a 165 municipis (entre els quals Igualada, la Seu, Martorell, Masquefa, Moià, Navàs, Olesa, Puigcerdà, Sallent, Sant Fruitós de Bages i Súria), una vegada el TSJC ho va avalar ahir.

En una interlocutòria, la sala contenciosa de l’alt tribunal català, que divendres passat va donar llum verda al toc de queda d’1 a 6 del matí als 161 municipis amb més incidència de contagis, avala les noves restriccions, que estaran vigents fins al proper 30 de juliol, tot i que el Govern ja ha anunciat la seva intenció de prorrogar-les.

Els municipis afectats tenen més de 5.000 residents i sofreixen una incidència acumulada a 7 dies superior a 400 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants, tot i que en la llista també hi ha alguns que no depassen aquest límit però estan envoltats de localitats que sí el superen.

Per al TSJC, les noves mesures són «necessàries, idònies i proporcionades en la situació de greu i imminent risc de progressió de la pandèmia». La interlocutòria, que autoritza també limitar al 70% l’aforament als centres de culte, creu que reduir les interaccions socials és «absolutament necessari per evitar el col·lapse del sistema sanitari en tots els seus nivells» i, sobretot, «revertir la línia ascendent en el nombre de defuncions» (51 l’última setmana).

En la mateixa línia, Plaja va avisar: «Caldrà limitar la interacció social i adoptar totes les mesures que estiguin al nostre abast durant tot l’estiu». La portaveu es referia així a les mesures que estan vigents des de fa dues setmanes, com el tancament de l’activitat a les 00.30 hores, la limitació de trobades a un màxim de 10 persones, així com la distància de seguretat i l’ús de mascareta, que recomanen utilitzar també en exteriors.

Si bé Catalunya ha superat el pic de contagis -en l’acumulat de 7 dies ja hi ha 2.000 positius menys que la setmana anterior-, Argimon avisa que, durant el descens de la corba, seguirà havent-hi «molta infecció que es traduirà en pressió assistencial en la primària i els hospitals».

Les hospitalitzacions no paren de créixer a Catalunya, que ja frega els 2.000 ingressats en planta (1.938) i té 440 pacients a les UCI, en una situació de «criticitat absoluta» que continuarà en els propers dies i setmanes, ha emfatitzat el conseller. Així, pronostica que els hospitals arribaran als 500 crítics de covid a l’UCI aquest cap de setmana i va dir que aquesta pressió assistencial, en un moment de vacances del personal que de moment es mantenen, ja ha portat a desprogramar activitat no urgent. Per no empitjorar-ho més, va pregar a la població «no fiar-ho tot a la bata blanca» i va demanar «reduir al màxim la interacció social», així com realitzar les quarantenes en cas de ser positiu o contacte estret.

Argimon va recordar que ser jove no significa ser immune al coronavirus i va detallar que, des del principi de la pandèmia, han mort a Catalunya 67 persones per covid-19 de 40 o menys anys.