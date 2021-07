L’epidemiòloga del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties Anastasia Pharris no pot descartar ara per ara nous confinaments estrictes malgrat la «tendència positiva» per la vacunació. «Encara no sabem quan arribarem al final de la covid-19, així que encara cal anar amb compte a l’hora de fer prediccions perquè ja hem tingut sorpreses diverses vegades», admet Pharris després que l’ECDC hagi declarat la variant delta com a dominant a Europa. Davant l’acceleració dels contagis en les últimes setmanes a la Unió Europea, Pharris adverteix que cal anar «amb molta cura de no aixecar restriccions massa aviat».

«Les xifres continuaran creixent, sabem que la delta continuarà circulant perquè és més transmissible i gran part de la població encara no està vacunada», diu l’experta, preguntada per si es podrà salvar aquest estiu.

La variant delta s’està propagant més ràpidament del que l’ECDC s’esperava. Els seus pronòstics de fa un mes indicaven que representaria el 70% de tots els casos a principi d’agost, però aquesta setmana ja s’ha arribat a aquesta proporció. «És una mica més ràpid del que preveiem», reconeix.

Si bé tant l’ECDC com l’Organització Mundial de la Salut veuen un repunt general de les infeccions a Europa per la variant delta, hi ha algunes zones particularment afectades, com Xipre, amb més de 1.400 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, o Catalunya, on la incidència aquesta setmana és superior als 1.300 casos.

Veient que la situació es comença a complicar cada cop a més països, l’ECDC i l’OMS van publicar divendres un comunicat conjunt per demanar a les autoritats que «reforcin» les mesures de prevenció i que «augmentin l’accés als testos» per controlar la variant delta.

A banda de defensar que es mantinguin les restriccions, l’ECDC també apressa els estats a vacunar amb la pauta completa totes aquelles persones que encara no la tenen.