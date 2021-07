El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha recomanat al Govern de Pedro Sánchez que ofereixi una «proposta generosa» per a Catalunya, perquè, si no, «és molt difícil que convenci la societat catalana». Així ho va afirmar en una entrevista amb l’Agència Efe, en la qual va constatar que els catalans «no han tingut la sort d’escoltar mai una proposta del Govern espanyol sobre el futur de Catalunya perquè, potser, no tenen cap proposta per fer».

Segons Junqueras, «el dia que el Govern espanyol faci una proposta ho celebrarem encara que només sigui perquè trencarà una rutina de fa moltes dècades». «Jo recomanaria al Govern espanyol que aquesta proposta que diu que algun dia farà però que mai s’atreveix a fer, quan la faci, sigui generosa, perquè si no, és molt difícil que convenci la societat catalana», va afirmar.

També va remarcar que «no hi ha cap proposta tan generosa com el fet de dir a la societat catalana que és ella qui ha de decidir sobre el seu futur a través d’un referèndum d’autodeterminació, com defensa l’independentisme. La nostra proposta és amnistia i autodeterminació. Si algú té una altra proposta, ja la posarà sobre la taula, si és que creu que la societat catalana s’ho mereix».

Amb aquest objectiu afronta ERC la taula de diàleg sobre Catalunya, que hauria de reactivar-se al setembre, després d’haver celebrat una primera reunió el febrer de 2020 i haver quedat aparcada arran de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19.

Preguntat per si ell, com a president d’Esquerra, formarà part de la delegació catalana en la taula de diàleg amb l’Estat, Junqueras va evitar ser concloent, si bé, va assegurar que «ajudaré allà on sigui més útil i hi hagi qui hi hagi per part d’ERC en la taula de diàleg, parlarem com una sola veu», va garantir.

«Nosaltres serem a la taula de negociació. Els qui procuren no ser-hi mai són el Govern espanyol. Esperem però, que l’actual compleixi els seus compromisos, actuï amb responsabilitat i negociï en una taula política», va afirmar.

D’altra banda, Junqueras va ironitzar sobre les declaracions de la portaveu del Govern central i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que dilluns passat va advertir que els independentistes catalans «haurien d’haver après la lliçó» i haurien de fer «ja» un pas en la direcció del diàleg i la convivència.

«Agraeixo profundament aquestes declaracions, perquè cada vegada que algun ministre del Govern espanyol s’expressa en aquests termes, a Catalunya hi ha cada vegada més independentistes», va replicar Junqueras.

El president d’ERC també va posar en relleu que l’agència de qualificació de riscos Fitch hagi elevat dos graons el ràting de la Generalitat, la qual cosa significa que surt del grau especulatiu i torna a situar-se, una dècada després, en grau d’inversió. Junqueras va destacar que aquesta notícia «positiva» arriba «justament quan el Govern espanyol ha aixecat el seu control sobre el deute públic de la Generalitat».