Catalunya ha superat aquesta setmana la xifra de 500 persones ingressades a les UCI dels hospitals catalans. A Manresa l’ocupació de l’UCI és del 50 %. Ahir hi havia 11 pacients ingressats. Vuit per covid. Dilluns eren set. Tres més estaven ingressats també a l’UCI per altres patologies greus. La unitat de crítics disposa de 16 places ampliables a 20.

El servei de crítics a la Fundació Althaia disposa de dues unitats. Una dedicada als pacients amb covid i una altra per a afectats d’altres malalties. Aquesta última s’ha condicionat en una de les plantes del centre, fora de l’UCI convencional, que disposa d’una vintena de places.

Segons Althaia, l’increment de casos que hi ha hagut a nivell epidemiològic al territori està impactant des de fa dies tant a nivell d’hospitalització a planta com a l’UCI. La mitjana d’ingressos ha passat de 3 a 7 cada dia.

Impacte a l’hospital

Recorda que la situació a les unitats de crítics pot comportar que es traslladin pacients en altres centres del sistema públic.

A Manresa aquesta situació es va donar a final de l’abril passat, quan a causa de la sobresaturació del servei, ocupat al 100%, es van desviar pacients cap a centres del Vallès. Hi va haver un moment en què hi havia 21 persones ingressades a la unitat de crítics, 16 de les quals amb covid.

L’UCI d’Althaia és la unitat de referència dels hospitals de Berga i la Cerdanya. I al mateix temps Sant Joan de Déu té com a referència el Parc Taulí de Sabadell i la Vall d’Hebron de Barcelona. Així mateix, forma xarxa amb el Consorci de Terrassa, la Mútua de Terrassa i l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

La Fundació Althaia afirma que l’augment de pacients que ingressen a l’hospital ha arribat, a més a més, en un moment en què cal garantir el descans del col·lectiu sanitari, «que porta fent un esforç mantingut des de l’inici de la pandèmia», fa un any i mig.

Activitat habitual

Tot i l’increment de casos, Althaia manté l’activitat habitual, «ja que s’intenta fer la programació a curt termini ajustant els recursos i la tipologia d’activitat», afirmen fonts de la fundació.

Tot i això, alerta que si continua l’increment de casos i el volum de pacients que necessiten ingressar a l’hospital, ja sigui a planta o bé a l’UCI, «podria ser necessari anu·lar activitat. En qualsevol cas es garantirà sempre aquella que sigui urgent, emergent o que no es pugui ajornar». Per tot això remarca que «és molt important que la ciutadania segueixi estant alerta» i mantingui les mesures de protecció. També que compleixi els confinaments en el cas dels contactes estrets i que es vacuni. «Un augment de casos pot tenir conseqüències en la capacitat de resposta del sistema sanitari».