L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va demanar ahir a la Generalitat el retorn de la localitat al toc de queda nocturn «de manera immediata», després que el primer cap de setmana sense hi hagués aglomeracions a les platges, botellons i actes vandàlics.

Soler va dir que «no té sentit» que es mantingui la restricció de mobilitat als municipis de l’entorn i que s’hagi aixecat a Calonge per la millora de les dades perquè es genera un efecte crida. L’Ajuntament ha decidit tancar l’accés a les platges de 00.30 a 06.00 hores després de la situació «molt complicada» del cap de setmana passat. El primer cap de setmana sense toc de queda ha obligat a augmentar la presència de la Policia Local, que ha destinat cinc patrulles coordinades amb dues dels Mossos d’Esquadra. Amb tot, les nits de divendres i dissabte hi va haver aglomeracions, botellons i vandalisme, fins a sis robatoris denunciats, tres amb violència, així com cinc detencions, sis denúncies per consum i tinença de drogues, dos desallotjaments massius i una actuació per una baralla multitudinària. «Amb l’Hospital de Palamós saturat, no té sentit que Calonge i Sant Antoni quedi fora del toc de queda», va dir l’alcalde.

L’Ajuntament de Palafrugell també ha requerit tornar al toc de queda nocturn i ha tancat l’accés a les platges a la nit. I Mont-ras, a tocar de l’anterior, ha denunciat que grups de joves fan botellons. L’alcaldessa, Vanessa Peiró, va dir que les concentracions es convoquen per xarxes socials i solen durar hores. Els participants fan destrosses, entren en camps i propietats, i deixen deixalles abandonades.