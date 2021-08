La Lliga Democràtica, el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) i Lliures han fet el «primer pas» per a confluir en una única organització abans d'acabar l'any. Segons ha avançat la Vanguardia i han confirmat a l'ACN fonts de la Lliga i el PNC, les tres formacions han signat un document on es comprometen a «unir esforços» per crear un partit que ocupi l’espai «de centre ampli». Fonts coneixedores de l’acord apunten que «fa molts mesos que es treballa en aquest primer pas» i avancen que «en vindran molts més els propers mesos per tal de consolidar una proposta de centre català».

Segons fonts de la Lliga, de moment ja s'ha començat a dissenyar uns equips de gestors que «prioritzaran l’aproximació de les idees que puguin ser compartides per la majoria de ciutadans» i que a més siguin «compatibles amb la concòrdia entre els pobles d’Europa, d’Espanya i de Catalunya». Aquests equips prioritzaran «una organització comuna, un programa conjunt, una acció territorial i una estratègia i comunicació col·legiada». A més, en una carta de la Lliga Democràtica a la seva militància a la que l'ACN ha tingut accés afirmen que totes tres organitzacions estan «clarament dedicades» a la creació d'una nova formació política «per tal d’unir tots els recursos i esforços de cara a les properes eleccions municipals».

L’organització assegura als seus militants que aquest gest és «la primera passa en la reconstrucció del catalanisme modern, emprenedor, constructiu, jove, vigorós i defensor de l’equilibri ambiental amb la humanitat al centre», tot i que apunten que això no ha de significar «la desaparició» de la seva organització. Fonts del PNC i de la Lliga han explicat a l'ACN que també s'està «en converses» amb el PDeCAT i amb Convergents.