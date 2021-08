El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la limitació al 30% de l'aforament en recintes esportius a l'exterior amb capacitat per a més de 10.000 persones. A més, aquestes instal·lacions a l'aire lliure hauran d'establir espais sectoritzats -d'un màxim de 3.000 persones per sector- en seients preassignats i només per a públic abonat i local. Els assistents hauran d'estar asseguts i caldrà garantir una distància interpersonal d'1,5 metres. L'ús de la mascareta serà obligatori durant tot l'esdeveniment esportiu i no es podrà oferir servei de restauració. A la resolució s'especifica que entrarà en vigor aquest divendres. El Govern va aprovar aquestes modificacions dilluns passat i posteriorment el Procicat hi ha donat el vistiplau.

A banda, s'hauran de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència i oferir fluxos de circulació d'entrada, sortida i accés als banys.

El desenvolupament de les competicions amb aquestes condicions requerirà la presentació prèvia per part del titular de l'activitat d'una declaració responsable al Departament de la Presidència, competent en matèria d'esports, i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s'informarà de les mesures de sectorització i de les característiques dels controls d'accessos i mobilitat.

Més restriccions

En els equipaments a l'aire lliure amb una capacitat inferior a 10.000 persones, la normativa es manté com ara: aforament al 70% i un nombre màxim de 3.000 assistents.

Pel que fa a les instal·lacions en espais tancats, es manté l’aforament al 70% amb un màxim de 1.000 persones o 3.000 en el cas d'aquells recintes que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i les mesures de control d'aglomeracions indicades a la Resolució SLT/2498/2021, de 29 de juliol.