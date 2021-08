La pressió policial i les mesures contra els botellots a la Costa Brava han aconseguit rebaixar les concentracions de joves durant la matinada. No les han evitades, però sí que les que hi ha hagut han estat menys nombroses que altres nits. A Mont-ras, on l’Ajuntament ha posat tanques de formigó als aparcaments, se’n va fer un a tocar de les Gavarres. Al poble veí, Palafrugell, la policia va avortar un botellot al paratge Boet. I a Calonge es van dispersar grups d’un centenar de joves al passeig i es van posar quatre denúncies. Les policies locals gironines reclamen que el toc de queda s’estengui arreu del litoral, perquè l’efecte crida als municipis que no tenen confinament nocturn crea problemes d’ordre públic i «tensiona» les plantilles.

Al Baix Empordà, a Calonge, la policia va haver de dispersar grups d’un centenar de persones que, a partir de les dues de la matinada, s’havien concentrat a la zona de platja i del passeig de Sant Antoni. Aquí els agents van fer vuit identificacions i es van interposar quatre denúncies (per molèsties, desobediències o negatives a identificar-se). Només per fer-se’n una idea del soroll que van generar, l’Ajuntament explica que la matinada passada la Policia Local va rebre unes 120 trucades per queixes dels veïns.

A Palafrugell, on al tancament de platges el consistori hi ha sumat també el de parcs, finques rústiques i zones properes a boscos, la policia va avortar un botellot al paratge Boet. Aquí va ser on la matinada de dilluns van arribar a concentrar-s’hi fins a 500 joves.

Cap a les tres de la matinada, les patrulles van localitzar vuit vehicles al paratge. Es van denunciar tots els joves que hi havia i, a més, un d’ells també va donar positiu per alcoholèmia. «Estem fent vigilància a diferents zones específiques per evitar macrobotellots; és més fàcil actuar quan hi ha una desena de vehicles que no pas quan ja s’han aplegat centenars de persones», va dir el sergent de la Policia Local David Fernández.

«Tenir municipis confinats de matinada i altres que no fa que hi hagi desigualtats, perquè els primers reben moltíssima gent que ve de llocs on sí que hi ha toc de queda», explicava el president de l’Associació de Caps de Policies Locals de les comarques gironines, l’inspector David Puertas. Ell també és qui comanda la Policia Local de Palafrugell, un municipi on el toc de queda va decaure al principi d’agost.

Precisament per això, Puertas també sap de què parla. Perquè als botellots que s’han fet a Palafrugell (algun ha arribat a reunir a 500 persones) la policia ha identificat joves que venien de Platja d’Aro i Girona, però també de molt més enllà, com ara de Vic i Manresa.