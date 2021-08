El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, diu que la covid-19 ha portat a una crisi de "drets i llibertats" i que cal estar "atents" i "amatents" per evitar que la pandèmia sigui "l'excusa per seguir retallant drets i llibertats" quan el coronavirus sigui "una malaltia més". Durant la seva intervenció a la conferència inaugural de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (Catalunya del Nord), Argimon ha remarcat que com a metge i com a conseller ha "avalat" i "recomanat" moltes d'aquestes mesures però que cal vigilar perquè no serveixin per aprofundir en unes retallades, que ja s'havien produït abans de la pandèmia. "Governar un any i mig a cop de decret és molt fàcil i aquí hem d'estar atents", ha afegit.