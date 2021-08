Crida d'una setantena de països internacionals, inclosos la majoria dels de la Unió Europea, per reclamar una "sortida segura i ordenada" de ciutadans estrangers i d'afganesos que vulguin marxar del país després de la caiguda de Kabul. En ple caos a l'aeroport de la capital afganesa, en mans dels talibans, estats com França, Espanya, Portugal, Corea, el Regne Unit o Noruega, entre d'altres, signen un comunicat que diu que treballen per repatriar ciutadans i insta "totes les parts" a l'Afganistan a "respectar i facilitar" les sortides. "Afganesos i ciutadans internacionals que vulguin marxar han de poder fer-ho: carreteres, aeroports i punts fronterers han de seguir oberts i s'ha de mantenir la calma", afirmen en el comunicat.

Els estats signants afirmen que els que tenen "posicions de poder i autoritat arreu de l'Afganistan tenen la responsabilitat –i seran els responsables- de protegir vides humanes i propietats, i de restaurar immediatament la seguretat i l'ordre civil".

"El poble afganès mereix viure amb seguretat i dignitat. Nosaltres, la comunitat internacional, estem preparats per ajudar-lo", afirmen els signants de la declaració, que també firma l'Alt Representant de la Unió Europea per Afers Estrangers i de Seguretat, Josep Borrell.

Les escenes de caos a l'aeroport de Kabul han provocat diversos morts, segons apunten mitjans internacionals com el Washington Post. Diversos estats, entre ells Espanya, tenen previstos per a les properes hores vols de repatriació de ciutadans nacionals i afganesos que van treballar per les seves administracions al país.