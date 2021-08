La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat al Govern que el sector de l’oci nocturn pugui tornar a obrir fins a les tres de la matinada –ara mateix només pot fer-ho fins a les 0.30 h- per reduir els botellons.

En un comunicat que va emere ahir, la patronal assenyala que les restriccions actuals derivaran en la destrucció de «milers de llocs de treball» i afegeix que les festes il·legals «no disposen de mesures de seguretat ni paguen impostos».

Per altra banda, la Fecasarm també exigeix la implementació d’un triple sistema de seguretat en espais interiors, una fórmula que la patronal defensa «des de fa mesos» i que contribuiria a la detecció de positius asimptomàtics per covid-19.

El sistema que proposa la federació d’associacions implicaria modificar el protocol d’accés als locals d’oci nocturn, pel qual se sotmetria el dret d’admissió a haver passat un test previ, a tenir la pauta completa de vacunació o a haver passat la malaltia en un període inferior a sis mesos. Tot plegat es controlaria amb una aplicació que generaria un codi QR, un mètode que «respectaria el dret fonamental a la intimitat de l’usuari i les seves dades personals».

Al mateix temps, a l’interior dels locals s’instal·larien aparells de desinfecció d’aire i superfícies pel sistema de ionització de plasma fred per tal d’afavorir la ventilació. «Si som capaços de generar espais d’oci nocturn segurs i d’utilitzar-los com a tallafocs dels contagis, estarem contribuint a generar municipis lliures de covid-19, aprofitant la restauració i l’oci nocturn com a aliats estratègics», va defensar el president de l’Associació d’Hoteleria, Restauració i Oci Nocturn de Castell-Platja d’Aro i s’Agaró, Jordi Díaz.