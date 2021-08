El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va visitar el 15 de juliol el Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional i la Zarzuela sense que la Conselleria d’Interior ho sabés. No obstant això, la Generalitat de Catalunya assegura que va mantenir reunions de tipus operatiu i que, per tant, tenien tot el sentit.

Segons va avançar el diari La Razón i van confirmar diverses fonts pròximes al cas, el major dels Mossos d’Esquadra, restituït al capdavant de cos el novembre passat després de ser absolt en l’Audiència Nacional en el seu judici pel seu paper l’1-O, va mantenir reunions el 15 de juliol al Suprem, l’Audiència Nacional i el Palau de la Zarzuela.

Fonts de la Conselleria d’Interior consultades per Efe van indicar que el departament liderat per Joan Ignasi Elena no tenia coneixement d’aquestes reunions, si bé estan segurs que es va tractar de trobades de tipus operatiu la celebració de les quals té tot el sentit.

El Tribunal Suprem va ser qui va condemnar els líders de l’1-O, mentre que l’Audiència Nacional és qui va jutjar (i després absoldre) la cúpula dels Mossos durant el referèndum.

La Zarzuela l’ocupa el rei d’Espanya Felip VI, que el 3 d’octubre del 2017 va carregar amb duresa contra l’independentisme i va anticipar la intervenció de l’autonomia en un discurs que encara porta cua.

L’octubre de l’any passat, l’Audiència Nacional va absoldre Trapero, per a qui la Fiscalia demanava 10 anys de presó o una pena d’inhabilitació després d’haver estat destituït de manera fulminant el 2017 amb l’aplicació de l’article 155.