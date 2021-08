Nou de cada 10 casos de coronavirus detectats a Espanya són de la variant delta, que segueix la seva expansió per tot el territori i supera en la majoria de comunitats el 90%, excepte les Canàries, Madrid, Castella i Lleó, Extremadura i la Rioja.

Així es desprèn de l’última actualització de la situació epidemiològica de les variants SARS-CoV-2 de més impacte i interès en salut pública a Espanya elaborada pel Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat.

La variant B.1.617.2 o delta, originada a l’Índia, manté la tendència ascendent de les últimes setmanes i, amb dades de la major part de les comunitats fins al 8 d’agost, ocupa el 94,3% de l’espai en detriment d’altres com l’alfa, la més estesa a principis d’any, però que ara amb prou feines suposa entre el 0,06% i el 0,3%.

En gairebé totes supera el 90% dels casos i en algunes frega la pràctica totalitat, com les Balears, que en registra un 99,8% en la setmana 32 (fins al 15 d’agost), o l’Aragó (98,2% una setmana abans). També superen aquesta xifra Cantàbria (97,9%); Navarra (97%); Galícia (96,6%); Catalunya (94,5%); País Valencià (94,2%); Andalusia (93,6%), i el País Basc (92,1%). Per sota hi ha Canàries (86,3%) i Extremadura (33,3%). També Castella i Lleó (49,9%), tot i que en aquest cas no actualitza la seva informació des de la setmana 30 (26 de juliol a 1 d’agost), igual que Madrid, que per aquesta data presentava un 57,6% de casos probables de variant delta. La Rioja, per la seva banda, no ho fa des de la setmana 26, quan registrava el 8,2%.

Vuit variants «d’interès»

A més de la delta i l’alfa, Sanitat considera com a variants de preocupació per a la salut pública (VOC, per les seves sigles d’interès) a les variants B.1.351 o beta, que apareix en percentatges importants en algunes comunitats associats fonamentalment a brots, i la P.1 o gamma, que s’ha mantingut en nivells molt baixos.

El ministeri, a més, vigila vuit variants d’interès més: la B.1.427/B.1.429 o èpsilon; la P.2 o zeta; la B.1.525 o eta; la B.1.526 o iota; la B.1.617.1 o kappa; la C.37 o lambda; la B.1.1.7 amb mutació E484K, i la B.1.621.