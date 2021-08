Comprar o adoptar encara segueix sent un dilema per a moltes persones, però no en el cas de la Maria Domènech, una manresana que viu a Barcelona. D’ençà que es va plantejar tenir un gos, va pensar que l’adopció era la millor opció. «A la família sempre hem apostat per acollir, no volem contribuir al negoci de la cria d’animals».

Domènech va veure el gos que tot just acaba d’adoptar a Aixopluc, en Jacky, a una publicació a les xarxes socials i quan el va conèixer, diu que «va enamorar-se de la seva mirada». El can té 12 anys i precisament la seva edat no convencia les persones que prèviament es van interessar per ell.

«Ningú feia el pas de quedar-se’l, ja que no li queden molts anys de vida» comenta Domènech. Ara, en Jacky se’n va a Barcelona amb la Maria Domènec i la seva parella. «Nosaltres volem donar-li uns bons últims anys», assegura l’adoptant.

El Francisco Garcia i la Pilar Sancho hauran de fer 104 quilòmetres cada cop que s’apropin a Aixopluc a familiaritzar-se amb el seu futur gos. Hi van des de Sant Feliu de Llobregat i estan en procés de decidir quin serà el seu futur company de vida. Busquen un gos i estan establint els primers contactes amb diversos exemplars per saber quin serà l’ideal pel seu estil de vida. «Ens vam assabentar que aquesta protectora necessitava gent que acollís i vam decidir apropar-nos-hi», explicava Garcia.

Volen ampliar la família i sempre han tingut clar que «comprar no era una opció». «No són joguines ni propietats. Són éssers vius que busquen una segona oportunitat», explicava Garcia.

El mateix pensa l’Ángeles Acosta, que va apropar-se divendres a la protectora manresana per adoptar un gat. Després de conèixer diversos candidats, va marxar encisada per una gateta pèl-roja que s’anomenarà Princess.

«Sempre he volgut adoptar i mai m’he plantejat comprar. Si no ho fem amb els humans, per què ho hem de fer amb els animals?», es pregunta Acosta. «Em sento bé adoptant, ja que hi ha molts animals que necessiten una llar», diu.

Acosta vol proporcionar-li «una casa, amor i qualsevol cosa que necessiti» a la seva nova gateta.