L'exèrcit israelià ordena l'evacuació de civils de l'est de Rafah

L'exèrcit israelià ha ordenat aquest dilluns l'evacuació de civils de l'est de Rafah. En un comunicat, les Forces de Defensa d'Israel han avisat que els palestins en aquestes àrees al sud de Gaza rebran missatges i trucades perquè es desplacin a una "àrea humanitària". "Hem ampliat la zona humanitària a Al-Mawasi per permetre els creixents nivells d'ajuda que arribaran a Gaza", diuen. L'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA, per les seves sigles en anglès) ha replicat a Israel que no abandonarà Rafah i continuarà proporcionant ajuda "tant de temps com sigui possible".

A més, el cap de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, va denunciar diumenge que les autoritats israelianes "continuen negant l'accés humanitari a les Nacions Unides". També ha acusat "grups palestins armats" de llençar coets al pas de Kerem Shalom "provocant el seu tancament". "S'utilitza per a la majoria d'entregues humanitàries", ha recordat. Per això, Lazzarini ha demanat a Israel que "faciliti l'accés humanitari a tota la Franja de Gaza" i a Hamàs que "aturi els atacs als passos humanitaris".

Guerra i desplaçaments forçats

Arran dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre Israel va iniciar una operació militar a Gaza amb l'objectiu, segons el govern de Benjamin Netanyahu, d'eliminar l'organització islamista.

La guerra fa gairebé set mesos que s'allarga amb un balanç de víctimes de prop de 34.596 palestins morts i 77.816 ferits, segons el ministeri de salut de Gaza, controlat per Hamàs. Les morts al bàndol israelià es van concentrar principalment a l'atac de Hamàs del 7 d'octubre, amb 1.200 persones que van perdre la vida i unes 240 que van ser segrestades. El govern israelià xifra en més de 600 els soldats morts durant la guerra.

En els últims mesos, Israel ha ordenat en diverses ocasions el desplaçament dels palestins a Gaza en el seu avançament militar cap al sud de la Franja. L'UNRWA ha alertat que una ofensiva a Rafah seria "devastadora per a 1,4 milions de persones". També el Tribunal de Justícia Internacional ha avisat del risc de genocidi a Gaza.