El Govern espanyol va concloure ahir, divendres, la seva missió d’evacuació a l’Afganistan amb l’arribada dels dos últims vols procedents de l’aeroport de Kabul.

Els països europeus aliats dels Estats Units van replegar les missions d’evacuació a l’Afganistan, entre avisos d’un possible atac terrorista «imminent» a l’aeroport de Kabul. El ministre d’estat de Forces Armades britàniques, James Heappey, va dir a la BBC que tenen informacions «molt creïbles» d’un possible atac, mentre que l’ambaixada dels EUA a Kabul va demanar a tothom que marxi «urgentment» de la zona de l’aeroport. El primer ministre francès, Jean Castex, va admetre a RTL que les missions d’evacuació del seu país s’acabaven ahir al vespre, i Dinamarca, Polònia i Bèlgica ja les havien parat. Des de l’ascens dels talibans al poder, s’han pogut treure del país unes 90.000 persones entre les missions dels EUA i els aliats.

En els dos darrers avions espanyols hi viatjaven el darrer grup de cooperants i col·laboradors afganesos i els seus familiars, així com els últims 81 ciutadans espanyols que quedaven al país, entre els militars i el personal de l’ambaixada. En l’operatiu, les forces armades espanyoles van evacuar 1.900 col·laboradors afganesos d’Espanya, Portugal, els EUA, la UE i l’OTAN, així com el cos diplomàtic al país.