El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat aquest dijous mantenir una setmana més les reunions de com a màxim 10 persones i el límit del 70% en l'aforament en centres de cultes. La nova resolució entrarà en vigor aquest divendres. El Govern ja va remarcar que tenia intenció de prorrogar les mesures, incloses les de l'oci nocturn, sobre el qual s'ha de pronunciar també el TSJC a requeriment dels empresaris del sector. Per mantenir les mesures, el Govern ha argumentat que tot i la millora dels índexs epidemiològics i sanitaris, la tensió al sistema sanitari que encara existeix impacta sobre l’activitat ordinària programada d'una forma que segueix sent "altament perjudicial" per als afectats.