El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dilluns que el govern espanyol vol que la taula de diàleg serveixi de base d'acord sobre qüestions concretes que consten als 46 punts que l'expresident Puigdemont va lliurar a Pedro Sánchez a La Moncloa, però ha advertit que si la Generalitat pretén centrar la trobada únicament en l'autodeterminació i l'amnistia "la reunió serà breu i no portarà enlloc". "Jo crec que en general als dos presidents els interessa que no descarrili el primer dia i el fet de reprendre la taula de diàleg ja és bo en si", ha dit en una entrevista a Onda Cero on ha recordat també que el conflicte català "s'ha anat incubant durant anys i no podem pensar que es resoldrà d'un dia per l'altre".

Iceta no ha esvaït cap de les incògnites que planen sobre la taula de diàleg. Ha insistit que la intenció del govern espanyol és que tingui lloc aquesta setmana, previsiblement –ha apuntat- dimecres, dijous o divendres, però no ha aclarit si hi participarà el president espanyol ni tampoc els temes que s'hi abordaran.

"Els equips estan treballant per acotar les presències, el dia i el temari, i fins que no acabi aquesta fase prèvia no tindrem resposta", ha sentenciat abans de recordar que "a les converses de pau després de la guerra del Vietnam van estar discutint la forma de la taula, les negociacions solen tenir aquesta complexitat", malgrat que "en aquest cas no estem parlant de la negociació després d'una guerra, sinó per resoldre un conflicte polític".

El ministre de Cultura ha admès que les dues parts arriben a la taula amb plantejaments diferents. "Per al govern de la Generalitat, si hem de fer cas al que diuen, el temari és l'autodeterminació i l'amnistia, i per al govern despanya és l'agenda del retrobament. Són perspectives molt diferents, però espero que en algun moment es trobin perquè les coses en què no ens podem posar d'acord es poden plantejar, però arriba un moment en què cal dir en què podem d'acord i aterrar al terreny pragmàtic".

Segons Iceta, el govern espanyol vol impulsar mesures de lluita contra la pandèmia, la recuperació econòmica, els fons europeus i "la resolució de problemes que els presidents de la Generalitat han plantejat, els 23 de Mas i els 46 de Puigdemont, on hi havia temes molt concrets". "El govern de la Generalitat vol que els temes concrets vagin a la bilateral, i el govern d'Espanya vol provar acords sobre els quals realment ens podem posar d'acord, i la resta ja s'anirà veient. Si la cosa és autodeterminació i amnistia la reunió serà breu i no portarà enlloc, això ja se sap abans de començar", ha dit.

A favor de l'ampliació de l'Aeroport

Iceta ha afirmat que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona és "imprescindible" i malgrat les crítiques per contaminació "és absurd pensar que el 2030 els avions contaminaran com avui". En tot cas ha advertit que "si el govern de la Generalitat no fa seu un projecte d'ampliació, l'aeroport no s'ampliarà". "El que no farà el govern d'Espanya és imposar una inversió. Estem parlant de si tenim un hub o no. Ens convindria que Madrid fos el gran hub europeu i americà, i el de Barcelona el gran hub europeu i asiàtic". Ha admès que per fer aquesta ampliació cal allargar la pista per l'estany de la Ricarda "i Aena proposava traslladar part de la zona afectada a una altra banda". "Si no es fa d'aquí a uns anys ho lamentarem", ha conclòs.