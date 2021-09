Catalunya té lots de vacunes contra la covid a punt de caducar. Segons ha revelat la SER, la Generalitat admet la situació, però no precisa quantes vacunes estan a punt de caducar i reconeix que hi ha hagut un error de càlcul. Des que es descongelen, hi ha 31 dies de marge.

79% amb pauta completa

Els tècnics del Departament de Salut van pensar que durant la primera setmana de setembre hi hauria més demanda, però no ha sigut així i el ritme de persones que han decidit vacunar-se ha sigut més baix del que s’esperava. El final de les vacances i la tornada a la feina no han ajudat tant com es pensava. A més, no s’ha tingut en compte que a Catalunya el 79% dels majors de 12 anys ja estan vacunats amb la pauta completa.

Més d’un milió sense posar

El cas és que ara mateix, a Catalunya hi ha 1.100.000 dosis sense posar. Són vials que el Ministeri de Sanitat ha enviat i que no surten de la nevera. Això vol dir que, de totes les vacunes que ha rebut Catalunya, prop del 10% encara no s’han posat.

I el gran problema és que les dosis de més ja es donen per perdudes. Els experts expliquen que és impossible aprofitar-les i entregar-les a un país que les necessiti: estan a punt de caducar i logísticament és molt difícil perquè es pot trencar la cadena de fred.