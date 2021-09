Itàlia ha aprovat aquest dijous un decret de llei que obliga, a partir del 15 d'octubre, a tots els treballadors a presentar el passaport covid en els seus llocs de treball, tant per als empleats del sector privat com del públic, sota risc de multes i suspensions si no es presenta.

La premsa italiana ja havia avançat la notícia, que finalment han confirmat els ministres de Salut, Roberto Speranza, el d'Administració Pública, Renato Brunetta, i la d'Assumptes Recionales, Mariastella Gelmini, després d'aprovar el decret en el Consell de Ministres per unanimitat. La nova normativa afectarà uns 23 milions de treballadors italians.

El reglament contempla que al cap de cinc dies d'absència injustificada per falta de passaport covid, el treballador de l'administració pública podrà ser suspès del treball i de salari, mentre que també se li podran aplicar sancions de fins a 1.000 euros, segons recull el diari 'Corriere della Sera'. En el cas del sector privat, la suspensió serà des del primer dia que no es presenti el document.

Aquestes mesures s'adopten "amb la finalitat de protegir la salut i seguretat dels treballadors, i, en qualsevol cas, no tindran conseqüències disciplinàries i es mantindrà el dret a conservar la relació laboral", recull el decret, que detalla que "durant el període de suspensió no es rebrà cap remuneració".

El Govern italià ha acceptat la petició de les autoritats regionals i les proves diagnòstiques que atorgaran el passaport covid tindran una validesa de 72 hores, en el cas de les proves moleculars, mentre que en el cas dels test ràpids d'antígens tindran una vigència de 48 hores.