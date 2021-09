La Xina va carregar ahir contra els Estats Units, el Regne Unit i Austràlia, als quals va acusar de «soscavar l’estabilitat i la pau regional» després de la signatura del seu ambiciós pacte de defensa trilateral que busca plantar cara a Pequín a l’Indopacífic i que pot tenir conseqüències en tota la regió.

El pacte, anomenat AUKUS per les inicials en anglès dels tres països anglosaxons, té com a objectiu reforçar la cooperació en tecnologies avançades de defensa, com la intel·ligència artificial i vigilància de llarga distància, a més de proveir de submarins de propulsió nuclear a la flota australiana, alguna cosa que no ha assegut res bé a Pequín. «Aquest tipus de cooperació soscava greument la pau i l’estabilitat regionals, així com els esforços internacionals per la no proliferació nuclear», va denunciar ahir en roda de premsa el portaveu del Ministeri d’Exteriors xinès Zhao Lijian.

El portaveu va qualificar el pacte com «extremadament irresponsable» perquè «utilitza les exportacions nuclears com a eina geopolítica», i va qüestionar la «sinceritat» d’Austràlia, país signatari de pactes com el Tractat de No Proliferació Nuclear i el Tractat del Pacífic Sud com a Zona Lliure d’Armes Nuclears.

No obstant això, el president estatunidenc, Joe Biden, va apuntar dimecres que els submarins que aconseguirà Austràlia no tindran «armes nuclears», sinó que estaran «convencionalment armats», però «potenciats per reactors nuclears».

«La Xina prestarà molta atenció al desenvolupament de l’acord AUKUS», va recapitular el portaveu Zhao, qui va recalcar que el pacte podria «intensificar la carrera armamentística» global.

El pacte donaria a Canberra un major protagonisme a la regió en un context de pols geoestratègic entre Washington i Pequín en una zona que abasta entre la costa oest d’Àfrica i el Pacífic oriental, encara que també està cridat a deteriorar les ja tibants relacions diplomàtiques, polítiques i comercials entre la Xina i Austràlia. Donat el repte defensiu impulsat pels tres socis, el primer ministre Scott Morrison va llançar ahir una «invitació oberta» al president xinès Xi Jinping per dialogar sobre la nova aliança.

Morrison va qualificar l’acord com una «relació per sembrar» i va assegurar en roda de premsa que espera compartir amb Xi el desig que l’Indopacífic sigui una regió en pau i on es respecti la «sobirania i independència de les nacions». «No és rar que els països prenguin decisions en funció dels seus propis interessos estratègics i augmentin les seves capacitats de defensa. La Xina pren les mateixes decisions, igual que altres països de la nostra regió», va assenyalar Morrison per justificar el pacte. Mentrestant, des de la Xina, el portaveu Zhao va assegurar desconèixer l’oferta del primer ministre australià.