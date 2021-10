La Unió Europea (UE) es podria enfrontar a un nou cas d’escissió comunitària. Cinc anys després del Brexit, la sortida del Regne Unit del club, Polònia ha llançat un transcendental envit a Brussel·les amb la sentència del Tribunal Constitucional que estableix que el dret polonès està per sobre de l’europeu, declarant inconstitucional part del tractat d’adhesió a la UE. Podria haver-hi un ‘Polexit’?

La tensió entre Varsòvia i Brussel·les no ha parat de créixer els últims anys, alimentat per les polítiques euroescèptiques del partit de govern, l’ultranacionalista i antiimmigració Llei i Justícia (PiS). Va ser a petició del primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, que el Constitucional va dictaminar la primacia del dret nacional sobre l’europeu, un cop que desafia la sobirania de la UE. I aquesta petició es va deure a la successió de clatellades que el Tribunal de Justícia europeu ha llançat a Varsòvia per polèmiques reformes com el règim disciplinari als jutges que soscava la seva independència i per creixents problemes com el deteriorament de la llibertat de premsa o la criminalització dels homosexuals.

Aquesta allau de topades –a què ja s’ha afegit l’Hongria de Viktor Orbán– ha fet que refloti la idea d’una possible sortida de Polònia de la UE. La sentència del Constitucional polonès esmenta el ‘Polexit’ com una possibilitat davant el xoc de drets, però el president del PiS, Jaroslaw Kaczynski, ja la va rebutjar fa un mes. «El futur de Polònia és dins la UE», va dir, una opció amb què diversos experts no coincideixen. Morawiecki també ha descartat aquesta opció, el que fa que, a diferència del Regne Unit el 2016, no hi hagi cap intenció política de posar en marxa un referèndum per sortir de la UE.

Expulsar o sancionar Polònia?

La decisió del màxim òrgan judicial de Polònia és una pedra en la relació del país amb Brussel·les, ja que viola un dels principis fonamentals del club comunitari que estableix que el dret europeu preval sobre el dret nacional, que les sentències del TSJUE són vinculants per a tots els països de la UE i que aquest organisme pot anul·lar tot el que atempti contra el dret europeu.

La decisió del Constitucional polonès d’invalidar els articles 1 i 9 dels tractats de la UE com a inconstitucionals pot fer trontollar l’estabilitat del bloc i portar altres nacions a afegir-se a l’envit. Hongria ja ho ha fet. L’aliança d’Orbán impossibilitaria la suspensió de Polònia com a membre de la UE, ja que per aplicar-se es necessita unanimitat. L’expulsió d’un estat membre no està contemplada en els tractats, i per això està descartada.

Una via que sí que queda oberta és la de les sancions. Brussel·les manté bloquejat el pla de recuperació polonès que suposarà el desemborsament de 36.000 milions.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que «no dubtarà a fer ús dels seus poders en virtut dels tractats» per revertir la sentència polonesa. Tot i que no s’han detallat mesures concretes, Brussel·les pot demandar Polònia, acció que està prevista que passi més aviat que tard.