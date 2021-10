La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha anunciat que els pressupostos de l'Estat per al 2022 inclouen un complement de fins a 100 euros mensuals per fill per a famílies de baixos ingressos que rebin el Salari Mínim Vital (IMV). Segons la ministra, l'acord acosta l'Estat a una prestació universal per a cures de menors com funciona als països nòrdics. "Incorporarem una sèrie d'esmenes als pressupostos per millorar aquest IMV i el seu funcionament", ha afirmat en una entrevista a Onda Cero on ha detallat que totes les famílies de dos progenitors i dos fills que cobrin menys de 32.000 euros anuals rebran 100 euros si tenen nens d'entre 0 i 3 anys, 70 si tenen entre 3 i 6 anys i 40 si tenen entre 6 i 8 anys.