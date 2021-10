Un nou mètode per detectar el virus SARS-CoV-2 ha permès descobrir que hi ha més coronavirus en l’aire dels passadissos dels hospitals que a les habitacions dels pacients de covid-19, perquè aquestes estan més ventilades que les zones comunes de pas dels centres sanitaris.

L’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) i l’Hospital Universitari Son Espases de Palma han utilitzat una nova metodologia per mesurar la presència del SARS-CoV-2 en l’aire dels hospitals. Els resultats de l’estudi, publicats a la revista Environmental Research, podrien servir per revisar els sistemes de ventilació dels hospitals, millorar la qualitat del seu aire i prevenir la infecció dels sanitaris. La nova metodologia consisteix a col·locar els filtres d’aire en passadissos, habitacions i altres estances hospitalàries per analitzar el material genètic del virus de manera sistemàtica.

La recerca mostra que la presència més elevada del material genètic del virus és als passadissos adjacents a les habitacions dels pacients covid-19, i no les seves habitacions, on la ventilació és més eficient, i que, per tant, hi ha una transferència de virus des de les habitacions cap als passadissos. «Aquests resultats són importants, ja que es prenen moltes precaucions per entrar a les habitacions, però menys als passadissos», subratllar el primer autor del treball i investigador de l’IDAEA-CSIC, Joan Grimalt.

Al treball, els investigadors van mesurar la concentració d’ARN del virus SARS-CoV-2 a través d’una filtració d’aire en diferents localitzacions de l’hospital (habitacions de pacients de covid-19 i els passadissos adjacents; passadissos adjacents tant a habitacions de les UCI com a habitacions sense pacients covid-19; i la terrassa exterior) i la seva posterior quantificació utilitzant la tècnica PCR.