El president d’ERC, Oriol Junqueras, va dir que no s’ha de tenir por de defensar davant de tothom els valors i aspiracions de Catalunya de convertir-se en una república i de lluitar democràticament per la independència. Ho va afirmar ahir en un acte municipalista del partit a Lleida en què va aprofitar per defensar el paper dels alcaldes i regidors per a la construcció del país. Junqueras també va fer referència a alguns dels reptes que queden encara, considera, per encarar. Un, va explicar, és abordar l’acostament a la població exclosa de drets polítics, civils, socials i econòmics. «Jo me n’he trobat, a la presó, on alguns hi han acabat precisament perquè estaven exclosos de tots els drets», va destacar.

Junqueras va reconèixer que una de les principals alegries que tenia a la presó era la de les victòries electorals i, en particular, les de l’àmbit municipal perquè són «les que permeten estar més a prop de la gent, ser útils i resoldre els problemes dels veïns». És per això, va afegir, que els municipis «són el múscul sense el qual tota la resta no és possible» i per aquest motiu només des dels municipis, va dir, és possible construir la república i la independència.

El líder d’ERC va destacar que se sent orgullós dels que han arribat a ERC d’altres espais polítics perquè el partit es vol assemblar a la societat actual, «afortunadament complexa». I va animar els alcaldes a fer llistes electorals que reflecteixin aquesta complexitat i riquesa del país.

Junqueras va acabar la seva intervenció recomanant als assistents la pel·lícula Bona nit i bona sort, on el periodista protagonista, va recordar, va decidir plantar cara davant de les acusacions d’antiamericà: «Sí, tinc amics comunistes i els tinc perquè no em fa cap por contrastar les meves idees i defensar-les sempre davant de tothom». «Això és el que hem de fer nosaltres», va dir Junqueras: «Defensar els valors, les esperances i les aspiracions d’aquest país, defensar el dret que tenim de convertir-nos en una república al servei de tothom i lluitar cada dia democràticament per fer possible la independència que ens ha de permetre disposar de totes les eines per treballar pel benestar de tots els ciutadans. Aquesta és la nostra feina, i aquesta és la feina que farem», va concloure.