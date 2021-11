«El vot crida a la pau», va dir Daniel Ortega després de ser reelegit president en una contesa qualificada de «pantomima», dins i fora del país, i amb escassa participació a les urnes. El Front Sandinista d’Alliberament va sortir a celebrar el triomf com un fet consumat quan encara no s’havia obert una sola urna. A la matinada d’ahir, el Consell Suprem Electoral (CSE) va informar que Ortega, que comparteix la fórmula electoral amb Rosario Murillo, la seva dona i d’ara endavant «copresidenta», va obtenir el 74,99% dels vots. Els altres vots se’ls van repartir cinc partits testimonials. La victòria de l’exguerriller és fruit de les condicions anòmales en què s’ha desenvolupat la contesa, amb set aspirants a candidats presidencials a la presó i acusats de «traïció a la pàtria». D’acord amb Urnas Obiertas, l’abstenció va ser del 81,5%. L’oenagé va denunciar a més irregularitats com l’assetjament de policies i parapolicies.